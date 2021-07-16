Около сотни студентов-медиков подключится к работе в больницах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае медики работают в напряженном режиме. Еще на прошлой неделе министр здравоохранения Юрий Бойченко обратился за помощью к зампреду краевого правительства по социальным вопросам Евгению Никонову.

- У нас не хватает врачей, - заявил Юрий Бойченко.

При этом нагрузка на медучреждения растет изо дня в день. В свою очередь Евгений Никонов попросил подключиться к вопросу Дальневосточный государственный медицинский университет. Студенты четвертых-пятых курсов, а также выпускники могут оперативно подключиться к работе поликлиник.

- Заявки на трудоустройство в медучреждения края подали около 50 ребят. Был небольшой отбор, но в целом всем желающим нашли места. Вакансии еще есть. Молодые специалисты будут работать в городских поликлиниках №№3, 5, 11, 10, 16, Клинико-диагностическом центре и применять все полученные знания на практике. Безусловно, более опытные врачи всегда готовы подставить плечо и при необходимости проконсультировать молодых специалистов, - рассказал Виталий Петрищев, исполняющий обязанности начальника управления юридической и кадровой работы документационного обеспечения краевого минздрава.

После прохождения аккредитации ординаторов лечебного факультета ДВГММУ к работе смогут подключиться еще около 40 человек. Вопрос должен решиться до конца июля.

По всем вопросам можно обратиться к руководящему координатору центра Ксении Потаповой в аудиторию №238 в ДВГМУ. Телефон: 73-23-50, pediatr27@yandex.ru.

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