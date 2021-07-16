Хабаровский край становится краше благодаря нацпроекту Фото: Правительство Хабаровского края

Буквально в конце мая завершилось очередное рейтинговое голосование на выбор территорий, которые благоустроят в 2022 году. Сейчас в крае занимаются облагораживанием тех мест, которые выбрали жители края в прошлом году.

- Объекты, участвовавшие в рейтинговом голосовании, очень разные: пешеходные зоны, спортплощадки, площади и скверы, а общее у них то, что каждая территория отражает потребность местного населения, ведь именно жители должны решать, что нужно благоустроить, чтобы жизнь стала комфортнее. Цель проекта «Формирование комфортной городской среды» именно в этом. Проект будет действовать до 2025 года, но он может быть и продолжен, потому что людям он интересен, ведь они видят результаты, - отметил Дарий Тюрин, министр жилищно-коммунального хозяйства края.

Так, например, в селе Бычиха в 2018 году благоустроили рыночную площадь, в этом году - площадь с обелиском, а в 2022 улучшат тенистый сосновый бор. Напомним, что в голосовании приняло участие больше 300 различных территорий по всему краю.

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