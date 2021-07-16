Разрыв внутренних органов и пять переломов: иномарка сбила пешехода в Хабаровске. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска.

Около полуночи 15 июля на улице Воронежской в Хабаровске произошло ужасное ДТП. Водитель Toyota Crown спокойно ехал в сторону улицы Большой, как вдруг на дорогу вышел мужчина, на вид около 50 лет. Водитель 1957 года рождения не успел затормозить и наехал на пешехода.

- Личность пострадавшего пока не установлена. Он переходил проезжую часть улицы Воронежской слева направо по ходу движения автомобиля, в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, - сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Хабаровска.

От удара мужчина получил тупую травму живота и грудной клетки, разрыв внутренних органов, контузионный очаг, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, а также переломы нижней челюсти, левой голени, плеча, предплечья и костей таза.

Стоит отметить, что водитель был абсолютно трезв.

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