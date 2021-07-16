Тело школьницы ищут в реке у села в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Трагедия произошла в селе Вознесенское Амурского района. 12-летняя школьница утонула в реке Амур. Пока тело ребенка не нашли, и на месте происшествия работают спасатели.

Несчастный случай произошел около 16:00 в четверг, 15 июля. Девочка отдыхала и купалась в районе песчаной насыпи. Там же ее видели в последний раз.

- На место происшествия выезжал заместитель Амурского городского прокурора Дмитрий Колосов. Сейчас городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка нахождению детей вблизи водного объекта, деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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