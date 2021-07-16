Экс-начальнице транспортной компании грозит срок за подкуп Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Хабаровская транспортная прокуратура передала в суд дело бывшего начальника Дальневосточного регионального отделения Центра внутреннего контроля и аудита АО «Федеральная пассажирская компания». Экс-директор может получить наказание по статье «Получение коммерческого подкупа в крупном и значительном размере».

- По версии следствия, с февраля 2014 года по май 2020 года руководитель отделения получала денежные вознаграждения от начальников пассажирских поездов сообщением «Тында - Благовещенск - Тында», «Комсомольск-на-Амуре - Тында - Комсомольск-на-Амуре», «Владивосток - Советская Гавань - Владивосток», «Хабаровск - Чегдомын - Хабаровск» за незаконное представление информации о планируемых контролерами-ревизорами проверках поездов, - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

За несколько лет дама успела насобирать больше двух миллионов рублей. Максимальное наказание по статье достигает девяти лет лишения свободы.

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