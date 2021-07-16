«Сердце прихватило»: мужчину экстренно эвакуировали с острова в Хабаровске
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Днем 16 июля на пульт поисково-спасательного отряда поступила информация с просьбой об эвакуации. Дачнику 1957 года рождения, находящемуся на хуторе Сорокина на острове Кабельный, стало плохо. Мужчина сам позвонил спасателям и сообщил, что плохо себя чувствует, и у него «сердце прихватило». Оставаться одному на затопленном острове Виктору Александровичу не захотелось, поэтому он попросил его эвакуировать.
- Он сообщил, что, когда вода стала большая, до хутора Сорокина дачный катер перестал ходить, а до острова Телегина по воде ему не добраться, это более получаса хода, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Помощь в поисках дачника спасателям оказал местный житель. По мелкой протоке он добрался до Виктора Александровича на своей лодке и доставил к спасателям. Медицинская помощь мужчине не понадобилась. Он уверил спасателей, что сам доберется до дома от берега пирса, где его высадили. На даче у мужчины осталась собака с щенками.
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