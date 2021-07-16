Погода в Хабаровске 17 июля 2021: возможен кратковременный дождь Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

17 июля на всей территории Хабаровского края ожидаются кратковременные дожди. Днем в столице региона будет около +30 градусов. Ночью от +22 до +24 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Хабаровского края.

На юге края местами кратковременные дожди. Днем от +29 до +34. Ночью от +19 до +24. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду.

В центральных районах днем от +28 до +35. Ночью от +13 до +25. Порывы южного ветра будут достигать 13 метров в секунду.

На севере днем от +23 до +33 градусов. Ночью до +23. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 14 метров в секунду.

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