За сутки в Хабаровском крае от коронавируса скончались 4 человека
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Положительные тесты на коронавирус за сутки получили 333 жителя Хабаровского края. Из них в столице региона - 267, об этом сообщили в минздраве Хабаровского края.
- За сутки выздоровели 268 человек. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 27 заболевших, 22 - на ИВЛ. Четыре человека скончались. В больницах региона развернуто 1917 коек для ковид-больных. Свободны 375, - рассказали в ведомстве.
На втором месте по числу заболевших находится Хабаровский район (21), на третьем Верхнебуреинский район (13). Одиннадцать новых заболевших в Вяземском районе, десять в Нанайском, шесть в районе Дазо, пять в Охотском.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 212 352 человека. Из них 142 746 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 562 случая коронавируса:
55 426 человек выздоровело;
4581 находятся на лечении (1542 в стационаре, амбулаторно 3039);
555 человек скончались.
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