В Хабаровском крае не хватает волонтеров для работы в пандемию Фото: ИВАНОВА Диана

В Хабаровском крае не хватает волонтеров для работы в условиях пандемии. При этом с каждым днем, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, потребность в таких людях только возрастает. Остаются вакантными еще 40 мест, сообщили в минздраве Хабаровского края.

— Добровольцы развозят лекарства для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, измеряют температуру на входе в поликлиниках и пунктах вакцинации, помогают заполнять документы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в регионе есть всего 12 активистов, которые безвозмездно трудятся в пяти медучреждениях на постоянной основе.

КОНКРЕТНО

Чтобы записать с в добровольцы, необходимо позвонить по телефону 8 (4212)467-061

Или обратиться в краевой волонтерский центр 8 (4212) 32-30-70

Также можно связаться с координатором волонтерского движения «ДаДобро» Ольгой Фединой +7 962 501-16-99

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