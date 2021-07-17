В Хабаровском крае не хватает волонтеров для работы в пандемию
Фото: ИВАНОВА Диана
В Хабаровском крае не хватает волонтеров для работы в условиях пандемии. При этом с каждым днем, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, потребность в таких людях только возрастает. Остаются вакантными еще 40 мест, сообщили в минздраве Хабаровского края.
— Добровольцы развозят лекарства для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, измеряют температуру на входе в поликлиниках и пунктах вакцинации, помогают заполнять документы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в регионе есть всего 12 активистов, которые безвозмездно трудятся в пяти медучреждениях на постоянной основе.
КОНКРЕТНО
Чтобы записать с в добровольцы, необходимо позвонить по телефону 8 (4212)467-061
Или обратиться в краевой волонтерский центр 8 (4212) 32-30-70
Также можно связаться с координатором волонтерского движения «ДаДобро» Ольгой Фединой +7 962 501-16-99
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