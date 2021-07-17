Многострадальный мост через Большую Хурбу отремонтировали в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Комсомольска-на-Амуре и Амурска снова могут безопасно ездить друг к другу в гости и на работу. После того как местные жители обратились к врио губернатора региона Михаилу Дегтяреву с просьбой отремонтировать старенький мост через реку Большая Хурба, дорожники в кратчайшие сроки привели стометровую переправу в соответствие.

– Этот мост – часть транспортной артерии Комсомольского и Амурского районов. Ежедневно по нему проезжает около 1,5 тысяч машин. Переправу построили в 1986 году, поэтому покрытие остро нуждалось в ремонте, – прокомментировал Андрей Маточкин, эксперт дорожного хозяйства КГКУ «Хабаровскуправтодор».

На мосту заделали ямы, которые делали его похожим на разбитое минное поле, выполнили работы по обеспыливанию поверхности, а новую асфальтобетонную смесь уплотнили гладковальцованными катками.

– Сегодня мост находится в нормативном состоянии. Оперативность проведенных работ позволила сохранить транспортную доступность для жителей сразу нескольких районов. Речь идет более чем о 80 тысячах человек, – отметили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

До 2025 года регионе планируется отремонтировать 205 мостов на общую сумму в 4,5 миллиарда рублей.

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