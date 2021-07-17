Итоги ЕГЭ-2021 в Хабаровске: 569 школьников провалили экзамены
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске подвели итоге ЕГЭ-2021. Для 569 выпускников экзамен оказался провальным, а 20 школьников, наоборот, получили высший балл, сообщили в мэрии.
— Экзамен сдали 2756 человек - на 128 больше, чем летом 2020 года. Самым востребованным предметом, как и в прошлом году, стало обществознание – его выбрали 54% выпускников. В тройку лидеров по популярности вошли также математика и физика, — рассказали в пресс-службе городской администрации.
По данным специалистов, в этом году вырос средний балл по литературе, обществознанию и химии. На уровне 2020 года остались физика, математика и английский язык.
Эксперты также разобрались, почему более полутысячи выпускников (почти 20% от общего количества) завалили экзамены, не преодолев минимальный барьер.
— Мы проанализировали причины, по которым это случилось, и оказалось, что ребята взяли слишком много предметов по выбору и не справились с нагрузкой во время подготовки. Причём, эти предметы им не требуются для поступления в вузы, — рассказала заместитель мэра по социальным вопросам Елена Лагошина.
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