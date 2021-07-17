В Хабаровске 18 июля изменится схема движения автобусов и трамваев Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают проходить соревнования по велоспорту. На этот раз 18 июля в столице региона состоятся состязания по критериуму. Для обеспечения безопасности спортсменов, центр города будет перекрыт. Из-за этого будут изменены маршруты движения общественного транспорта, сообщили в правительстве Хабаровского края.

— В 11:00 с площади имени Ленина стартует гонка критериум, из-за чего движение всех видов транспорта будет временно ограничено по улице Муравьева-Амурского от улицы Пушкина до Калинина, — пояснили в пресс-службе правительства региона.

КОНКРЕТНО

С 10:30 до 13:00 изменится движение муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

Автобусные маршруты:

– маршрут № 8. Транспорт с улицы Калинина будет следовать с правым поворотом на улицу Ленина, на улицы Тургенева, Муравьева-Амурского, Комсомольскую, по Амурскому бульвару на улицу Запарина и далее по установленному маршруту;

– маршрут № 10. Транспорт будет следовать с улицы Волочаевской на улицы Ленина, Тургенева, Муравьева-Амурского, Комсомольской, по Амурскому бульвару на улицу Запарина и далее по установленному маршруту;

– маршруты № 14, 19, 34, 55, 56, 61К, 82. В направлении центра города транспорт будет следовать с улицы Карла Маркса на улицу Льва Толстого, на Амурский бульвар, по улице Калинина на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленным маршрутам. В обратном направлении маршруты № 14, 19, 34, 55, 82 будут следовать с улицы Муравьева-Амурского на улицу Комсомольскую, Амурский бульвар, на улицы Льва Толстого, Карла Маркса и далее по установленным маршрутам;

– маршруты № 17, 49. С улицы Калинина транспорт будет следовать по Амурскому бульвару, на улицу Волочаевскую, Амурский бульвар и далее по установленному маршруту;

– маршруты № 21, 58. В направлении центра города транспорт будет следовать с улицы Карла Маркса на улицы Льва Толстого, Ким Ю Чена, Гайдара на улицу Карла Маркса и далее в обратном направлении по установленным маршрутам;

– маршрут № 23. Транспорт с улицы Калинина будет следовать с правым поворотом на улицу Ленина, на улицы Тургенева, Муравьева-Амурского, Комсомольскую, Серышева и далее по установленному маршруту;

– маршрут № 29К. С Амурского бульвара транспорт следует по улице Льва Толстого на улицу Карла Маркса и далее по установленному маршруту;

– маршрут № 52. С улицы Муравьева-Амурского транспорт следует по улице Комсомольской, Амурскому бульвару до улицы Волочаевской и далее по установленному маршруту;

– маршрут № 61С. С улицы Комсомольской транспорт будет следовать по Амурскому бульвару на улицы Льва Толстого, Карла Маркса и далее по установленному маршруту;

– маршрут № 71. В направлении Северного микрорайона транспорт следует с улицы Запарина на улицы Ленина, Тургенева, Муравьева-Амурского, Комсомольскую и далее по установленному маршруту;

– маршрут № 73. С улицы Запарина транспорт будет следовать по Уссурийскому бульвару на улицу Калинина и далее по установленному маршруту;

– маршрут № 83. Транспорт будет следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Калинина на улицу Ленина до улицы Дзержинского и далее по установленному маршруту;

– маршрут № 83П. Транспорт будет следовать с улицы Ленинградской по улице Ленина на улицу Калинина и далее по установленному маршруту.

Троллейбусный маршрут №1. Транспорт будет следовать по маршруту «Аэропорт – Улица Московская».

Трамвайные маршруты:

– маршрут №1. Вагоны будут следовать по маршруту «Химфармзавод – Индустриально-экономический колледж»;

– маршрут №2. Вагоны будут следовать по маршруту «Картонно-рубероидный завод – Индустриально-экономический колледж».

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