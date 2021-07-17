Михаил Дегтярев посетил затопленные поселки Хабаровского края. Фото: телеграм-канал "Пулемет Дегтярева"

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в субботу, 17 июля, облетел затопленные поселки. Большая вода нанесла ущерб в Усть-Ургале и Ургале-1. Об этом глава региона рассказал на своем телеграмм-канале.

На терпящей бедствие территории дома почти по крышу оказались в воде. Во дворах у людей остались кошки, собаки и домашний скот.

— Встретился в Новом Ургале с эвакуированными из зоны паводка людьми. Они размещены в ПВР на базе железнодорожного лицея. Условия хорошие, однако у многих болит душа за брошенных животных. Оперативно решим, как жителей затопленных домов хотя бы по одному пустить ненадолго, чтобы покормить животных, — рассказал Михаил Дегтярев.

Он отметил, что возвращаться насовсем в зону ЧП пока рано. Необходимо дождаться, пока спадет вода.

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