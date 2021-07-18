Сложная паводковая обстановка продолжает сохраняться в Верхнебуреинском районе Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дополнительная группировка сил МЧС в составе 50 человек направлена в села Ургал и Усть-Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края. Там продолжает сохраняться напряженная паводковая обстановка.

Сейчас в населенных пунктах подтоплены 89 домов частного сектора, в которых проживают 218 человек, из них 40 детей, 6 межпоселковых дорог, смыто потоками воды 5 автомобильных мостов. Отрезанными от цивилизации остались 2 населенных пункта: поселок Софийск и поселок Шахтинск. Запас продуктов питания, медикаментов и ГСМ там есть.

Из мест ЧС эвакуировано 138 человек, из которых 38 – дети. Часть из них находятся в пунктах временного размещения.

Спасатели стягивают к месту удара паводка не только личный состав, но и дополнительное оборудование и технику. Из краевого резерва доставлены тепловые пушки и мотопомпы, чтобы откачивать воду и просушивать дома.

Есть и хорошие новости. Вода в оказавшихся затопленными районах пошла на спад. На реке Бурея у села Усть-Ниман уровень воды выше категории неблагоприятного явления (850 см) на 47 см. На 08.00 утра 18 июля уровень воды составил 897 см, спад на 139 см за сутки. У поселка Усть-Умальта – 653 см (-164 см за сутки).