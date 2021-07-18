Еще 4 человека умерли от коронавируса в Хабаровском крае за прошедшие сутки

Положительные тесты на коронавирус за сутки получили 333 жителя Хабаровского края. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Положительные тесты на коронавирус за сутки получили 333 жителя Хабаровского края. Зафиксировано 4 летальных исхода от коронавируса, сообщает минздрав Хабаровского края.

За сутки выздоровели 234 человека. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 27 заболевших, 22 - на ИВЛ. В больницах региона развернуто 1917 коек для ковид-больных, из них свободны 369.

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 213 041 человек. Полностью завершили вакцинацию 143 302 человека.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 895 случаев коронавируса:

55 660 человек выздоровело;

4676 находятся на лечении;

559 человек скончались.

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