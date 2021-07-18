Погода в Хабаровске 19 июля 2021: ожидается 33-градусная жара Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Начало рабочей недели в Хабаровске будет жарким. Днем ожидается до +34 градусов. Ночью до +22. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

На юге и в центральных районах края днем от +25 до +34 градусов. Ночью до +24. Порывы западного ветра будут достигать 11 метров в секунду.

На севере региона преимущественно без осадков. Температура днем от +22 до +32 градусов. Ночью от +13 до +20. Порывы западного ветра составят от 3 до 12 метров в секунду.

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