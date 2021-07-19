Статистика коронавируса: еще шесть человек скончались в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Положительные тесты на коронавирус за сутки получили 329 жителей Хабаровского края. Из них в столице региона - 276, об этом сообщили в минздраве Хабаровского края.

- За сутки выздоровели 239 человек. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 26 заболевших, 22 - на ИВЛ. Шесть человек скончались. В больницах региона развернуто 1917 коек для ковид-больных. Свободны 385, - рассказали в ведомстве.

На втором месте по числу заболевших находится Вяземский район (29), на третьем Хабаровский (23). ОДин новый случай зарегистрирован в Бикинском районе.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 215 629 человек. Из них 144 405 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61 224 случая коронавируса:

55 799 человек выздоровело;

4860 находятся на лечении (1532 в стационаре, амбулаторно 3328);

565 человек скончались.

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