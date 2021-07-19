Спортсмены Хабаровского края выиграли медали на соревнованиях по велоспорту Фото: Правительство Хабаровского края

Сборная Хабаровского края по велоспорту выиграла медали чемпионата, первенства страны и Всероссийских соревнований. Состязания прошли в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», сообщили в правительстве региона.

– В последний день соревнований заезды прошли по центральной улице Хабаровска. Старт был дан на площади имени Ленина, далее велосипедисты двигались в сторону улицы Калинина и обратно. Первую часть критериума Александра Съедина была в группе лидеров, однако на второй половине дистанции немного уступила более сильным соперницам. Все медали завоевали спортсменки из Санкт-Петербурга. Победу одержала Кристина Кирьякова, опередив участницу Олимпийских игр в Токио по велоспорту Викторию Кирсанову. Бронза у Екатерины Фадеевой, – уточнили в краевом минспорта.

Для Хабаровска это вторые состязания такого высокого уровня по велоспорту. В Федерации отметили, что соревнования прошли на очень высоком уровне, а представительницам региона впервые удалось стать медалистками чемпионата страны в командной гонке.

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