Бетонная плита рухнула с фасада десятиэтажки в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Komcity

Ранним утром 18 июля в Комсомольске-на-Амуре на Московском,10 рухнула бетонная плита с верха десятиэтажки. По счастливой случайности внизу не оказалось людей.

ЧП случилось около половины пятого утра, когда большая часть горожан еще спала. Возможно, именно это помогло избежать жертв.

Плита упала с технического этажа, расположенного под кровлей.

Пока одной из версий того, почему рухнула плита, считается разрушение ее креплений из-за статического напряжения кабелей связи, которые тянулись к ней от соседнего дома.

- Это верная причина, я сам живу в этом дворе, когда утром увидел произошедшее, тоже сразу подумал на связистов. Вы даже не представляете, сколько в городе разрушений, вызванных этими кабелями связи. Конструкция дома не предназначена для того, чтобы в ней бурили анкера, а потом навешивали на них кабеля в сотни килограммов, а при ветровой нагрузке и выше. Однозначно, связистов нужно привлекать к суду, - написал на форуме местный житель.

- У нас провода намотали со всех сторон. Куски бетона сыпятся постоянно, а внизу детская площадка. Пытались найти хозяина кабелей, никак не можем найти, - рассказал комсомольчанин Алексей.

Есть и те, кто озвучивает более страшные прогнозы.

- Эти девятиэтажки по советскому ГОСТу рассчитаны были на 40 лет эксплуатации! Причем строили их осужденные из-под палки, лишь бы - лишь бы. Через десять лет они вообще посыпятся! - считает житель города Валерий.

- Эти панельки - временное жилье, которое планировали сменить на кирпичное. В эпоху перестройки нужно было срочно расселить кучу народа. Проскакивает информация, что они рассчитаны на 25 лет, пока не сгниют металлические пластины, которыми при помощи сварки крепились данные панели. Чем больше влаги просочилось в районе определенного шва за 30 лет, тем слабее крепление этого карточного домика, - написал форумчанин Константин.

Сейчас на месте работают представители силовых ведомств, а также эксперты, которые должны вынести заключение о том, насколько безопасна постройка, и не произойдет ли еще одного обрушения.

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