Молодые бизнесмены из Хабаровска могут получить муниципальный грант Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские предприниматели смогут получить муниципальные гранты. С 15 июля стартовал прием заявок для конкурса поддержки инициатив «Молодежный бизнес-проект», сообщили в администрации города.

- В конкурсе могут принять участие субъекты молодежного предпринимательства в возрасте до 35 лет. Размер муниципального гранта на одного получателя составляет не более 101 250 рублей, - рассказали в пресс-службе мэрии.

До участия будут допущены те, кто планирует открыть собственное дело. У претендентов должны отсутствовать налоговые и прочие задолженности. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации.

КОНКРЕТНО

Заявки принимаются в управлении по делам молодежи и социальным вопросам по адресу: улица Ленинградская, 30, каб. 211, в будние дни с 09:00 до 18:00 часов. Прием заявок продлится до 30 июля 2021 года.

Подробности участия можно узнать по телефону 40-89-92, а также по ссылке https://khv27.ru/administration/structural-units/youth/dokumenty/

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