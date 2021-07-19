Посольство Белоруссии в Хабаровске закрывается. Фото: Яндекс.Карты

Белоруссия приняла решение о переносе отделения своего посольства из Хабаровска во Владивосток. Ожидается, что на новом месте прием граждан будет осуществляться с 1 сентября.

Причиной переноса стало то, что еще в 2018 году во Владивосток была перенесена столица Дальневосточного федерального округа.

Руководителем отделения с 2019 года является советник Валерий Сахно.

В зоне ответственности хабаровского отделения посольства находятся Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

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