Посольство Белоруссии в Хабаровске закрывается. Фото: Яндекс.Карты
Белоруссия приняла решение о переносе отделения своего посольства из Хабаровска во Владивосток. Ожидается, что на новом месте прием граждан будет осуществляться с 1 сентября.
Причиной переноса стало то, что еще в 2018 году во Владивосток была перенесена столица Дальневосточного федерального округа.
Руководителем отделения с 2019 года является советник Валерий Сахно.
В зоне ответственности хабаровского отделения посольства находятся Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.
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