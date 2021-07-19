Антону Силуанову предложили внести субсидии на перевозку топлива в ДФО

Тематическое фото Фото: Архив КП

Субсидии для перевозки бензина на Дальний Восток попросил внести независимый топливный союз (НТС). Соответствующее письмо члены организации направили министру финансов РФ Антону Силуанову. Сейчас, по данным ФАС, на Дальнем Востоке самые высокие цены на горючее среди других российских федеральных округов.

Представители союза отметили, что для решения проблемы высоких цен на топливо в ДФО Минэнерго еще в 2020 году разработало проект постановления правительства, по которому РЖД предоставляются субсидии из федерального бюджета на перевозку топлива в регион. Но, как подчеркнул глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, данная мера до сих пор не принята. Также он обратил внимание на то, что нововведение поможет сократить издержки бизнеса на транспортировку и уменьшить стоимость горючего на Дальнем Востоке.

Сегодня на 11 регионов Дальнего Востока приходится только два нефтеперерабатывающих завода - Комсомольский и Хабаровский.

Как сообщают «Известия», для стабильного снабжения и роста конкуренции в оптовом сегменте регионов ДФО достаточно четыре-пять тысяч рублей за тонну.

Начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров уверен, что данные цифры логичны, ведь для существенного воздействия на цены субсидия должна составлять около 10% от актуальной цены литра, то есть около пяти рублей за литр.

Как заявили в федеральном Минэнерго, субсидирование даст возможность нарастить количество грузоотправителей топлива для дальневосточных регионов. Это, в свою очередь, позволит сформировать стабильные запасы горючего как для АЗС в структуре ВИНКов (вертикально-интегрированных нефтяных компаний), так и для независимых сетей.

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