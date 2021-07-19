В Хабаровске прошли соревнования среди любителей парусного спорта

Фото с места события
Фото: Администрация Хабаровска
В акватории затона и Амурской протоке 17 июля состоялись городские соревнования по парусному спорту в крейсерском классе. В состязании участие приняли не профессиональные спортсмены, а обычные любители, прошедшие курсы подготовки, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на городскую администрацию.
- Гонка была интересная, динамичная, потому что был сильный ветер. Яхты вышли в акваторию реки и дошли до арены «Ерофей». Кто-то ошибался, кто-то вел себя более грамотно, поэтому лидеры все время менялись, - рассказал президент Хабаровской общественной организации «Федерация парусного спорта» Алексей Кондратенко.
Фото с места события
Фото: Администрация Хабаровска
Как отметили участники мероприятия, против ветра ходить под парусом интересно, потому что сложно. Приходится все время менять курс - это называется лавировка.
Яхтсмены соревновались на собственных судах. Организаторы поделили их на три класса: первый - с судном до шести метров длиной, второй - свыше шести метров и третий, так называемый «открытый класс» - все остальные.
Фото с места события
Фото: Администрация Хабаровска
В первом классе победила яхта «Галант», капитан которой Сергей Ткачук. Во втором классе - яхта «Соник», капитан Алексей Кондратенко. В третьем классе первым пришел катамаран «Сокол», капитан судна - Илья Богданов.
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