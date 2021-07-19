В Комсомольске-на-Амуре сын убил свою мать, разозлившись на ее недомогание

Тематическое фото Фото: Архив КП

В Комсомольске-на-Амуре 39-летний местный житель до смерти избил свою мать. Ее тело обнаружили около жилого дома на улице Совхозная. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как выяснили правоохранители, сын 58-летней женщины злоупотреблял спиртными напитками. Мужчину также раздражала болезнь матери - она забывала дни и события. 10 июля текущего года мать с сыном пошли сдавать металлолом. В какой-то момент женщине стало плохо, она присела отдохнуть. Мужчина разозлился и избил родственницу руками и ногами, удары пришлись на область грудной клетки. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту следственными органами незамедлительно возбуждено уголовное дело. Проведен тщательный осмотр места преступления, изъяты предметы и следы, имеющие значение для дела.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемый заключен под стражу.

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