Хабаровчанам рассказали об опасностях, которые таит в себе река Амур

Фото с места события Фото: Из материалов пресс-службы

Полицейские, дружинники, спасатели и общественники провели рейдовые мероприятия по пляжам Хабаровска. Участники рейда предупреждали об опасностях, которые поджидают в реке Амур, и раздали памятки, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

- На полицейском катере участники рейда посетили места отдыха у воды в Индустриальном, Центральном, Кировском и Краснофлотском районах. Особое внимание правоохранители и активисты уделили отдыхающим с детьми. Они напомнили о том, что купание в Амуре таит в себе большую опасность, - рассказали в ведомстве.

Сильные течения, сложный донный рельеф, большие глубины могут стать причиной гибели даже физически подготовленного взрослого человека. Если же течение подхватит ребенка, шансов выбраться на берег без помощи практически нет. Этим летом на водоемах Хабаровска уже утонули трое детей.

Представители общественного совета и дружинники рекомендовали всем родителям внимательно следить за своими детьми. Кроме того, участники рейда раздали хабаровчанам информационные памятки с советами, как обезопасить свой отдых у воды.

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