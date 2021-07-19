Погода в Хабаровске 20 июля 2021: сохранится жаркая погода Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Во вторник, 20 июля, в Хабаровском крае местами пройдут кратковременные дожди. В столице региона днем ожидается до +32 градусов. Ночью до +21. Ветер восточный будет дуть со скоростью 2-8 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

На юге края возможные кратковременные дожди, днем от +29 до +34 градусов. Ночью температура понизится до +23 градусов. Порывы юго-восточного ветра будут достигать девяти метров в секунду.

В центральных районах днем от +23 до +35 градусов. Ночью до +22. Порывы южного ветра будут достигать девяти метров в секунду. В Верхнебуреинском районе днем местами кратковременный дождь и гроза.

На севере региона преимущественно без осадков. Температура днем от +17 до +33 градусов. Ночью от +10 до +20. Порывы ветра восточных направлений составят от 4 до 10 метров в секунду.

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