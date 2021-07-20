Коронавирус в Хабаровском крае: выздоровевших становится все меньше Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровском крае заболевает коронавирусом все больше людей, а выздоравливают все меньше. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили 329 жителей человек. Из них в столице региона - 295 об этом сообщили в минздраве Хабаровского края.

- За сутки выздоровели 130 человек. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 27 заболевших, 22 - на ИВЛ. Четыре человека скончались. В больницах региона развернуто 2027 коек для ковид-больных. Свободны 447, - рассказали в ведомстве.

На втором месте по числу заболевших находится Хабаровский район (31), на третьем Комсомольск (2).

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 218 634 человека. Из них 146 022 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61 553 случая коронавируса:

55 929 человек выздоровело;

5055 находятся на лечении (1580 в стационаре, амбулаторно 3475);

569 человек скончались.

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