Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Хабаровского края. Вместе с собой в северные районы он принес и запах гари. Поначалу местные жители подумали, что увеличилось число пожаров в крае. Однако специалисты успокаивают: в регионе по-прежнему есть только пять очагов возгорания (в соседней республике их свыше 200), сообщили в правительстве края.

- У нас на севере края сейчас есть пожар в Николаевском районе. Его ликвидируют 24 сотрудника, привлечено семь единиц техники. Еще возгорания зафиксированы в Охотском, Ульчском и Советско-Гаванском районах, но опасности они не представляют. Дым же принесло именно из Якутии, - подчеркнул и.о. начальника отдела комитета Владимир Литута.

В Хабаровском крае с начала пожароопасного сезона от огня пострадали свыше 139 гектаров леса. На территории 14 муниципальных образований установлен особый противопожарный режим, которым введены ограничения на посещение лесов и проведение огневых работ.

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