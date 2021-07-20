В Хабаровске перевыполнили план по весеннему призыву Фото: Администрация Хабаровска

Весенний призыв в Хабаровске закончился с перевыполнением плана. С 1 апреля по 15 июля в войска отправили 680 человек.

- Весенний план составил 650 человек, однако призвано было 877 ребят. В армию направили 680 новобранцев. Большинство из них останется служить на территории Хабаровского края. Проделанная призывными комиссиями районов работа была отмечена комиссариатом края, - сказал заведующий сектором управления по делам молодежи и социальным вопросам Семен Панюшкин.

Все комиссариаты были обеспечены необходимым медицинским имуществом: масками, перчатками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами. В армию отправлялись только те молодые люди, которые получили отрицательный тест на коронавирус.

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