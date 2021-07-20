Иномарка сбила женщину на «зебре» в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске 19 июля иномарка сбила на пешеходном переходе женщину. С серьезными травмами она была доставлена в больницу, сообщили в ГИБДД города.
- Около двух часов дня в районе дома №66 по улице Пушкина водитель Toyota Vitz допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Прибывшие на место ДТП врачи диагностировали у нее множественные травмы, - рассказали в отделе пропаганды дорожного ведомства.
У пострадавшей ушиб головного мозга, грудной клетки и крестца. Медики госпитализировали ее в нейрохирургическое отделение краевой больницы.
Водитель сдал тест на наличие алкоголя в крови, он оказался отрицательным. Меру наказания для него определит суд.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;