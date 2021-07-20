Одаренным детям Хабаровского края с 1 августа будут выплачивать губернаторскую стипендию Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае вновь выбрали 30 одаренных детей, которые на протяжении года будут получать губернаторскую стипендию. Выплаты стартуют с 1 августа, сообщили в региональном министерстве культуры.

Денежные премии были назначены сроком на один год по итогам прошлого учебного периода. Ежегодно их обладателями становятся учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, студенты высших и средних специальных учебных заведений, а также участники художественной самодеятельности, проявившие себя на краевых, всероссийских и международных творческих конкурсах, фестивалях и олимпиадах.

Кто будет претендовать на денежный бонус за свой талант, решают руководители творческих коллективов, члены жюри конкурсов, проводимых в регионе, а также администрации городских и сельских поселений. По итогам отбора определяются лучшие из лучших.

Губернаторские стипендии присуждаются детям и молодежи ежегодно. За 15 лет их обладателями стали около 500 человек.

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