Под Хабаровском появилось озеро с лотосами
Фото: Сергей ТРАВИН
Под Хабаровском на 21 километре трассы в сторону Комсомольска-на-Амуре на озере зацвели лотосы. Все, кто живут неподалеку, в восторге: это настоящее чудо природы для здешних мест. И пока одни думают, откуда взялись лотосы в водоеме, другие переживают, что скоро прекрасные водные растения могут погибнуть.
- Сейчас сюда налетят инстаграмщицы за фотками и рыбаки карасей ловить, и плакало ваше озеро! Всю воду испортят, и лотосы умрут. Они в грязной не живут, - написал один из пользователей социальных сетей.
Его поддержало немало людей. И правда: лотосы живут только в чистой воде, а значит, продолжат ли растения и дальше радовать своим цветением окружающих, зависит теперь только от людей.
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