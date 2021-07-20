Водолазы пятый день ищут тело пропавшей девочки в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Водолазы из Комсомольска-на-Амуре пятый день ищут тело 12-летней девочки. Ребенок пропал 15 числа. За это время специалисты совершили восемь спусков, обследовали десять квадратных километров дна Амура, но пока безрезультатно, сообщили в МЧС региона.
- Обращение от районного отдела МВД России об оказании помощи в происках несовершеннолетней девочки, которая предположительно утонула во время купания в реке Амур в районе села Вознесенское, поступило 15 июля. Первоначально они были организованы местной поисково-спасательной службой, катером ГИМС, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты обследовали 10 квадратных километров Амура
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
К поискам школьницы подключены и волонтеры. Поисковики обследовали 65 квадратных километров берега.
С начала купального сезона - это уже далеко не первая подобная трагедия. Спасатели просят родителей не отпускать детей купаться одних.
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