В Хабаровске открылась новая ПЦР-лаборатория. Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

В Хабаровске появилась новая ПЦР-лаборатория. Она работает на базе городской больницы имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого, сообщили в минздраве региона.

Лаборатория оснащена современным оборудованием, которое позволяет в кратчайшие сроки проводить все необходимые исследования.

- Производительность анализатора достигает 200 исследований в течение рабочего дня, в ближайшее время планируется за счет приобретения дополнительного оборудования увеличить ее в два раза, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Хабаровского края.

Сотрудники лаборатории к ее открытию прошли дополнительное специальное обучение на курсах повышения квалификации по молекулярно-биологическим методам диагностики.

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