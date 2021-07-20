Браконьеры в Хабаровском крае заплатили почти миллион штрафов Фото: Правительство Хабаровского края

В министерстве природных ресурсов Хабаровского края подвели итоги по борьбе с браконьерством в первом полугодии. За это время было выявлено 408 нарушений правил охоты, а сумма выплаченных штрафов приблизилась к одному миллиону рублей. Браконьеры не только выплачивают крупные штрафы, но также могут быть лишены охотничьего билета и права на оружие, сообщили в правительстве региона.

- В 2021 году в безраздельное пользование краю АНО «Центр «Амурский тигр» были переданы новые автомобили отечественного и японского производства. Новая техника позволяет инспекторам быстро выявлять и пресекать нарушения даже в отдаленных районах. В планах на осень увеличить количество рейдов, так как традиционно в это время растет количество случаев незаконной охоты на пернатую дичь, - рассказала и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края Елена Балезина.

Свою лепту в охрану животных вносят и охотпользователи края: предприниматели, ведущие охотничье хозяйство на основании долгосрочной лицензии и охотхозяйственных соглашений с минприроды края.

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