В Хабаровске младенец отравился наркотиками Фото: Евгения ГУСЕВА

В хабаровскую Детскую краевую клиническую больницу 18 июля доставили грудного младенца. У малыша была сильнейшая интоксикация наркотиками. Врачам удалось спасти жизнь крохи. На его мать заведено уголовное дело, сообщили в СУ СК Хабаровского края.

— По версии следствия, наркотическое вещество попало в организм к ребенку с грудным молоком, поскольку мать перед кормлением в незнакомой компании курила неизвестное вещество. По данному факту следственными органами в отношении 30-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, — рассказали подробности произошедшего в пресс-службе следственного ведомства.

Сейчас специалисты выясняют всю информацию о маме малыша и о том, как ребенок развивался раньше, посещала ли женщина с ним педиатра и были ли у того сомнения относительно молодой мамы. Далее будет поставлен вопрос о лишении матери-наркоманки родительских прав.

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