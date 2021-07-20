Отдала первому встречному: жительница Биробиджана сбагрила младенца своей подруги Фото: Семен ШПАК

В Биробиджане пьяная женщина с балкона пыталась отдать всем подряд ребенка своей подруги. Шестимесячной крошке повезло оказаться в руках нормального человека, который вызвал полицейских, сообщили в СУ СК Хабаровского края и ЕАО.

Как выяснилось, мать малютки напилась в квартире у своей знакомой и пошла по своим делам, забыв о том, что у нее вообще есть дочь. Подруге нерадивой мамаши ребенок в квартире был не нужен: девчушка хотела есть, кричала… Тогда она решила, что было бы неплохо ее отдать кому-нибудь. А кому— все равно. Лишь бы забрали.

— Хозяйка квартиры стала пытаться через балкон на втором этаже передать ребенка двенадцатилетнему мальчику, гуляющему во дворе. Ситуацию увидел сосед, попросил женщину подождать, вызвал органы полиции, после чего поднялся в квартиру и забрал ребенка из ее рук,— рассказали в пресс-службе следственного ведомства.

Теперь полиция разбирается во всей этой истории, собирает информацию об обеих женщинах. Возбуждено уголовное дело по статьям за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и оставление в опасности. Ребенка, скорее всего, заберут от матери.