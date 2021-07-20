Спасатели смогли вытащить рабочего из перевернувшегося экскаватора в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В районе села Ильинка 20 июля перевернулся экскаватор. Водителя зажало в кабине и самостоятельно он выбраться уже не мог. Пришлось вызывать спасателей. Как говорят в МЧС Хабаровского края, сотрудники ведомства провели «ювелирную» работу.

— Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента приступили к деблокированию пострадавшего. После того, как были убраны все мешавшие куски железа, водителя удалось аккуратно вытащить через лобовое окно, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Надзорным органам предстоит выяснить, почему тяжелая техника опрокинулась и кто в этом виноват. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Мужчина получил травмы, когда его зажало экскаватором, поэтому сразу после своего спасения он отправился на машине скорой помощи в больницу.

Надзорным органам предстоит выяснить, почему тяжелая техника опрокинулась и кто в этом виноват.

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