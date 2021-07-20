Погода в Хабаровске 21 июля 2021: возможен дождь
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
21 июля в центральных и южных районах Хабаровского края ожидаются кратковременные дожди. Днем в столице региона будет около +31 градуса. Ночью от +20 до +22 градусов. Ветер южный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Хабаровского края.
На юге края местами кратковременные дожди. Днем от +28 до +33. Ночью от +18 до +23. Ветер южный 6-11 метров в секунду.
В центральных районах днем от +24 до +34. Ночью от +12 до +22. Порывы южного ветра будут достигать 11 метров в секунду.
На севере днем от +20 до +32 градусов. Ночью до +19. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 3 до 11 метров в секунду.
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