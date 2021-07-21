Коронавирус в Хабаровском крае: еще 327 случаев Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае резко возросло число выздоровевших от коронавируса. Однако говорить о победе над ковидом еще очень рано: число новых случаев заражений остается высоким. Положительные результаты тестов за сутки получили 327 человек. Из них в столице региона - 225, об этом сообщили в минздраве Хабаровского края.

- За сутки выздоровели 230 человек. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 23 заболевших, 19 - на ИВЛ. Пять человек скончались. В больницах региона развернуто 2027 коек для ковид-больных. Свободны 467, - рассказали в ведомстве.

На втором месте по числу заболевших находится район имени Лазо (25), на третьем - Совгаванский (24). На один новый случай меньше в Комсомольске. В Ванинском районе 14 новых заболевших, в Ульчинском и Хабаровском - 6, двое в Вяземском и по одному в Бикинском и Нанайском.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 222 880 человек. Из них 148 786 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 61 880 случаев коронавируса:

56 159 человек выздоровело;

5147 находятся на лечении (1560 в стационаре, амбулаторно 3587);

574 человека скончались.

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