В Хабаровске возобновилось строительство дамбы
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске возобновилось строительство защитной дамбы от Союзной до транспортной развязки на Запарина. Теперь работы на объекте ведет новый подрядчик. Прошлый не смог завершить объект, сообщили в правительстве Хабаровского края.
- Новый подрядчик полностью завершил работы по отсыпке и монтажу бетонных конструкций в теле дамбы длиной 5,4 километра. На случай подъема воды отсыпаны низкие отметки: речь идет о местах пропуска строительной техники в теле дамбы. Теперь основные участки гидротехнического сооружения имеют пиковую отметку подтопления в 10,4 метра, - пояснили в пресс-службе аппарата управления.
Такая высота конструкции позволит защитить город не только от подтоплений такого масштаба, как в этом году, но и более серьезных. Хабаровчане прекрасно помнят, что творилось в 2013-м, когда уровень Амура возле краевой столицы достиг 8,08 метра.
В настоящее время завершается укрепление тела дамбы в районе входа в затон. Работы там будут продолжены и в зимний период - начнется возведение специального порога для установки батопорта, который загородит вход в затон на случай резкого подъема воды. Полностью дамба будет введена в эксплуатацию в 2022 году.
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