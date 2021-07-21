В Хабаровске возобновилось строительство дамбы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске возобновилось строительство защитной дамбы от Союзной до транспортной развязки на Запарина. Теперь работы на объекте ведет новый подрядчик. Прошлый не смог завершить объект, сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Новый подрядчик полностью завершил работы по отсыпке и монтажу бетонных конструкций в теле дамбы длиной 5,4 километра. На случай подъема воды отсыпаны низкие отметки: речь идет о местах пропуска строительной техники в теле дамбы. Теперь основные участки гидротехнического сооружения имеют пиковую отметку подтопления в 10,4 метра, - пояснили в пресс-службе аппарата управления.

Такая высота конструкции позволит защитить город не только от подтоплений такого масштаба, как в этом году, но и более серьезных. Хабаровчане прекрасно помнят, что творилось в 2013-м, когда уровень Амура возле краевой столицы достиг 8,08 метра.

В настоящее время завершается укрепление тела дамбы в районе входа в затон. Работы там будут продолжены и в зимний период - начнется возведение специального порога для установки батопорта, который загородит вход в затон на случай резкого подъема воды. Полностью дамба будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.