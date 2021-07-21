Администрация Хабаровска объяснила, почему не строит школу в Рабочем городке Фото: Администрация Хабаровска

Почти 10 лет жители микрорайона Рабочий городок ждут, когда их дети смогут пойти в новую школу. Площадку для нее утвердили еще в 2012 году, но с тех пор не было заложено ни одного кирпича.

Сначала было решено снести 19 частных домов и различных построек, но выяснилось, что высвобождаемой площади не хватает под строительство объекта. Теперь администрация города решает вопрос, где взять еще дополнительную землю.

Первый вариант - договориться с Минобороны и получить три гектара в границах Волочаевского городка.

Второй вариант - создание объекта социальной инфраструктуры на территории, ранее занимаемой АО «Дальэнергомаш». Там еще в 2013 году постановлением было предусмотрено строительство школы и двух детсадов. Но сейчас земля занята третьими лицами.

По обоим вариантам ведутся переговоры.

- Кроме того, законодательством предусмотрена новая процедура работы с застроенными территориями, которой установлена возможность возложения на застройщика обязательств безвозмездно передать в муниципальную собственность после окончания строительства объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также иные объекты, строительство которых осуществлялось за счет средств застройщика. По мере принятия нормативной базы во исполнение данного закона администрацией будет рассмотрена возможность изыскания площадок, отвечающих требованиям данного законодательства, - пояснили в администрации Хабаровска.

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