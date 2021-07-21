Лучшим соцпроектам Хабаровского края выделят до 700 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

26 июля начнется прием заявок от некоммерческих организаций Хабаровского края. Они представят свои социальные проекты, направленные на улучшение условий в различных сферах жизни. Победители получат до 700 тысяч рублей на реализацию инициатив. Общий бюджет конкурса составляет 15,2 миллиона рублей, сообщили в правительстве региона.

- Краевой конкурс СОНКО проводится второй раз за год. Правительство региона получило на его проведение средства от Фонда президентских грантов. Условия остались прежними. Проект должен быть социально направленным, также участникам необходимо иметь госрегистрацию и обеспечить софинансирование проектов из внебюджетных источников в размере не менее 15%. Подать документы можно до 26 августа, - рассказали в главном управлении внутренней политики правительства края.

Конкурс проходит по различным направлениям: патриотическое воспитание детей и молодежи, социальная адаптация инвалидов и их семей, поддержка благотворительности, пропаганда здорового образа жизни и другим.

КОНКРЕТНО

Документы для участия в конкурсе можно подать в электронной форме на «Портале цифровых решений для некоммерческого сектора». Также заявки принимаются в главном управлении внутренней политики правительства края по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21Б, каб. №111, в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Кроме того, отправить документы можно по почте по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23, каб. №601.

С полным перечнем номинаций и подробными условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на платформе цифровых решений.

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