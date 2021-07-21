ТОП-3 нерешаемых проблем хабаровского парка «Динамо»

Старый сломанный аттракцион у центрального входа портит всю картину Фото: Администрация Хабаровска

Парк «Динамо» в Хабаровске имеет более чем вековую историю. Это место отдыха горожан любимо многими. Но в 2021 году оно имеет ряд проблем, которые не удается решить его рукодству.

Главная из них - старый сломанный аттракцион у центрального входа.

Руководство парка старается достучаться до горожан и бизнесменов Фото: Администрация Хабаровска

- Эта площадка находится в аренде у предпринимателя, аттракцион не в рабочем состоянии, поскольку для его ремонта нужна деталь, изготовить которую может только Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. Жалобы от горожан поступают, мы неоднократно писали арендатору требования привести площадку в соответствующее состояние. Работаем в этом плане, - разъяснил ситуацию Артем Оспанов, заместитель директора МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска».

Еще одна головная боль руководства - «Тропа здоровья». Современная дорожка, возведенная в 2019 году, уже пережила один ремонт, и ей светит следующий - покрытие снова испорчено.

Тропу здоровья сделали в 2019 году, а ей требуется уже второй ремонт Фото: Администрация Хабаровска

Третьей неразрешимой проблемой стали домашние питомцы горожан. Владельцы собак упорно выгуливают животных в парке, хотя это запрещено. Ругаться с собаководами оказалось совершенно бесполезно.

Зато клумбы в парке в полном порядке Фото: Администрация Хабаровска

Радует одно: сейчас в парке ремонтируют арку на входе, приводят в порядок газоны и клумбы на территории в 15 гектаров.

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