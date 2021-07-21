Суд в Комсомольске отправил в колонию водителя, регулярно пьющего за рулем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор водителю, который не раз пьяным садился за руль. Лишение прав и штрафы ничему его не научили, поэтому теперь ему предстоит отбывать наказание в колонии, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- Судом установлено, что 27-летний мужчина в марте 2021 года, не имея права управления транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, ставя под угрозу безопасность дорожного движения, жизнь и здоровье граждан, управлял автомобилем на улицах города. Преступные действия водителя привели к совершению дорожно-транспортного происшествия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Когда мужчину задержали и предложили пройти медосвидетельствование, он отказался от процедуры. На суде он признал вину и то, что несмотря на многократное привлечение к уголовной ответственности за пьяную езду, так и не сделал для себя выводов.

- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Дополнительно он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, - сообщили в ведомстве.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.