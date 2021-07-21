Равнодушие следователей: хабаровчанка не могла добиться возбуждения уголовного дела
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Хабаровска выманил у своей подруги большую сумму денег. Больше миллиона он получил от нее в здании одного из банков. Написал расписку, но деньги так и не вернул. Когда обманутая девушка обратилась в полицию, в возбуждении дела ей отказали, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
- Следователем трижды принимались незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В целях активизации проведения процессуальной проверки, принятия по делу законного и обоснованного решения заместителем прокурора края начальнику следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю внесено требование об устранении нарушений уголовно-процессуального закона, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В итоге решение о возбуждении уголовного дела все же было принято. В июле 2021 года его завели по статье за мошенничество в крупном размере. Ведется следствие.
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