Россельхозбанк приглашает гостей и жителей Хабаровска на ярмарку недвижимости от крупных застройщиков Москвы.

Жители города смогут познакомиться с программами жилищного кредитования «Россельхозбанка», получить консультации по направлению средств материнского капитала для приобретения жилья, а также узнать актуальную информацию о новостройках Москвы и Подмосковья.

Консультировать клиентов будут менеджеры одного из ведущих агентств недвижимости Москвы, которые смогут подобрать оптимальную квартиру с максимальной скидкой. На мероприятии любой желающий сможет получить консультацию специалистов «Россельхозбанка» по жилищному кредитованию, подобрать подходящую программу кредитования и подать заявку на ипотечный кредит.

Мероприятие будет проходить в офисе «Россельхозбанка» по адресу: г. Хабаровск, улица Калинина, 28, 21 июля с 09:00 до 18:00. Консультацию можно получить по телефону: 8 (4212) 47-66-02.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.