Все летает: «Ростелеком» разогнал интернет для 30 тысяч хабаровских семей

«Ростелеком» разогнал интернет для 30 тысяч хабаровских семей.

«Ростелеком» увеличил скорость доступа в интернет без повышения стоимости услуг для жителей Хабаровска. Ускорение коснулось более чем 30 тысяч клиентов компании. Скорость выросла в среднем в два раза.

- В Хабаровске многие перешли на дистанционный режим работы. Растет востребованность онлайн-сервисов для работы, покупок, учебы и развлечения. Поэтому компания приняла решение безвозмездно увеличить скорость интернета. Это очередной шаг для комфорта наших клиентов в это непростое время, - рассказывает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Ускорение проведено в домах, где доступ в интернет предоставляется по оптическим сетям связи. Для клиентов, подключенных по технологии GPON*, компания разогнала скорость до 200 Мбит/с. В домах c технологией MetroEthernet** интернет ускорен до 100 Мбит/с.

- Пришло сообщение, что мне увеличили скорость до 200 Мбит/с. Замерил, увидел цифры - удивило. Зашел в онлайн-игру, действительно, пинг гораздо меньше, чем раньше, ну и чувство самой игры совершенно другое. Порадовало, честно. Скорость дает мне возможность быть в приоритете с другими игроками и на доли секунд опережать их, - делится своими впечатлениями геймер Евгений Макаров.

Для новых клиентов, подключающихся по оптическим технологиям, «Ростелеком» предлагает интернет со скоростью до 200 Мбит/с за 500 рублей в месяц. Пакет, включающий интернет со скоростью до 200 Мбит/с и видеосервис Wink, стоит 599 рублей в месяц.

Узнать подробнее о наличии технической возможности, тарифах и условиях подключения можно на сайте компании https://khabarovsk.rt.ru/ и по бесплатному номеру телефона 8 800-100-08-00.

СПРАВКА КП:

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 миллиона, платного ТВ «Ростелекома» - 10,8 миллиона пользователей, из них свыше 6,2 миллиона - IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» - оператор Tele2 Россия - является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 миллиона абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) - готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».