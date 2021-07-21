Дорогу в районе Лазо Хабаровского края приведут в порядок досрочно Фото: Правительство Хабаровского края

Ремонт автодороги Переяславка - Аргунское в районе имени Лазо закончат досрочно. Объект будет сдан в августе, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

- Дорога была в состоянии, не отвечающем нормам и требованиям. Работы начались в июле, идут быстро. Подрядчик справляется с возложенными обязанностями, использует качественное сырье. Опережать график ему удается благодаря наличию неподалеку, в селе Благодатное, асфальтобетонного завода, в связи с этим с поставкой материалов проблем не возникает, - рассказал эксперт дорожного хозяйства КГКУ «Хабаровскуправтодор» Дмитрий Царев.

В августе на новый асфальт нанесут дорожную разметку Фото: Правительство Хабаровского края

Сейчас отремонтировано уже три километра дороги. Идет укладка асфальта. В августе на него нанесут разметку. Также подрядчик должен установить дорожные знаки, выполнить устройство примыканий и пешеходных переходов.

Всего в Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 138 дорог общей длиной 129,6 километра. Его стоимость составит 2,6 миллиарда рублей.

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