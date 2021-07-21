Полмиллиона мальков кеты выпустили в акваторию Охотского моря Фото: Правительство Хабаровского края

В Николаевском районе в первое плавание отправились молодые особи кеты. Выпустили рыбу в нерестовые реки в акватории Охотского моря. Еще осенью 2020 года в Николаевском районе в инкубаторы заложили один миллион икринок лосося. Весной половину перенесли в нагульные пруды на речках Коль, Тывлина и Колчанка. Там мальки достигли среднего штучного веса в полтора грамма при норме в 0,5 грамма. После молодь отправилась в море.

Как уточнили в правительстве Хабаровского края, в Николаевском районе не так много рек, предназначенных по температуре для разведения рыб. Именно поэтому на ближайшее время на реке Коль запланировано строительство рыбоводного завода.

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